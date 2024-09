Supercoppa volley femminile big match tra Milano e Conegliano in Palazzo dello Sport sold out

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Mancano circa 24 ore alla super sfida trache apre ufficialmente la stagione di2024-2025. Si è svolta questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dellaFineco di: il bigtra Prosecco Doc Imocoe la Numia Vero. Le 2 squadre si sfideranno domani alle ore 18:00, nella splendida cornice deldi Roma davanti a oltre 10.000 spettatori. Si tratta del record di vendite di biglietti mai registrato per una partita secca di pallavolo. La Regione Lazio e Roma hanno risposto presente, animati dalla voglia di veder scendere in campo 7 delle nostre campionesse olimpiche in unormai diventato un classico della pallavolo contemporanea.