Rassegna Gossip la radio compie 100 anni

(Di sabato 28 settembre 2024) La100. Il 6 ottobre del 1924, questo magnifico strumento ha iniziato a far parte della nostra vita, a farci compagnia attraverso la musica, l’informazione e la cultura. Passato e presente di unaitaliana. Buon compleanno! Centofa iniziavano le trasmissioni nel nostro Belpaese e per festeggiare al meglio questo evento, chi citare se non Alberto Sordi che un giovedì di novembre del 1949 entrava nella case degli italiani con voce bassa e un po’ nasale. Un ragazzo dai modi gentili e dalla battuta fulminante. La100. Crediti: Ansa – velvetE poi Renzo Arbore. Il primo disc jochey d’Italia insieme ad un altrettanto giovanissimo GiBoncompagni, avviarono programmi innovativi come Bandiera gialla, Alto gradimento,anche noi. Raggiunsero immediatamente alti indici d’ascolto.