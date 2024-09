Premio Salvo D’Acquisto 2024 | Attilio Berni racconta emozioni e progetti futuri di un’iniziativa fatta con il cuore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Fiumicino, 28 settembre– Tanta fatica, tanta emozione e tanto: ilsi è concluso con la cerimonia di premiazione avvenuta il 22 settembre, presso il Museo del Saxofono di Maccarese. Un evento che ha emozionato, non solo gli organizzatori, ma soprattutto i premiati e le persone presenti. L’iniziativa, organizzata dalla Farmacia Socialedi Palidoro, in collaborazione con il Museo del Saxofono, la Biblioteca dei Piccoli e l’Ecomuseo del Litorale Romano, ha premiato la bambina Carolina Verri, che nonostante la sua giovane età ha fatto qualcosa di unico per i più fragili e il Dott. Lorenzo Cotroneo, dal canto suo, nella categoria Farmacisti, per il suo impegno a favore della sua comunità locale.