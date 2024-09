Perché Paola Egonu non gioca la Supercoppa Italiana? I motivi dell’assenza in Milano-Conegliano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)non stando ladi volley femminile. L’opposto dinon è in campo al Palazzetto dello Sport di Roma nel match controche mette in palio il primo trofeo della stagione. La fuoriclasse veneta, che era attesa dalla prima uscita di questa annata agonistica con il club dopo il trionfo con la Nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024, è rimasta a casa a causa del “persistere di una sindrome influenzale che le ha impedito di allenarsi con il resto della squadra nelle ultime sedute settimanali”, come ha comunicato la società lombarda.aveva accusato problemi fisici già mercoledì, dopo una notte insonne i controlli ospedalieri hanno evidenziato una sinusite acuta che ha consigliato al club di lasciare l’atleta a risposo per seguire tutte le cure necessarie.