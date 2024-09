Netanyahu ' saldati i conti con gli assassini di israeliani'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Abbiamo saldato icon i responsabili dell'omicidio di innumerevolie di molti cittadini di altri Paesi, compresi centinaia di americani e decine di francesi", ha detto il premier israeliano Benyaminquesta sera, rilasciando una dichiarazione video appena tornato in Israele dagli Stati Uniti, dopo l'o di ieri del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah. "Hassan Nasrallah era 'il terrorista', il motore centrale dell'asse del male dell'Iran. Lui e i suoi uomini erano gli artefici del piano per distruggere Israele. Non solo è stato attivato dall'Iran, molte volte ha attivato anche l'Iran", ha aggiunto. "Ho dato la direttiva e Nasrallah non è più con noi.