Neonati seppelliti proseguono le indagini | ora si indaga anche nel passato di Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)lesul caso deinel giardino di una villa di Vignale di Traversetolo (Parma) e per cui è agli arresti domiciliari, la 22enne, che è accusata di omicidio premeditato del figlio partorito il 9 agosto eta per l’occultamento di un altro bebè nato nel maggio del 2023. Un’amica della giovane, secondo quanto riporta La Repubblica, ha raccontato agli inquirenti che la studentessa avrebbe subito una violenza sessuale pochi mesi prima di rimanere incinta del primo figlio. Un abuso sessuale non denunciato. Il ragazzo sarebbe stato già identificato e sarà sentito da chi. Negli interrogatori – non davanti al giudice per lepreliminari davanti al quale è rimasta in silenzio – l’ta non ha parlato di episodio del suo. La giovane, al momento, è seguita da specialisti incaricati di definire un profilo.