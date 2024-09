Napoli tensioni con Garcia | tre giocatori che si ribellarono

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Non tutti i tifosi sanno cosa è successo davvero nello spogliatoio della scorsa stagione. Sotto la gestione di Rudi, non era solo il campo a preoccupare. Ci sono stati momenti di tensione, e non pochi, tra l’allenatore francese e alcuni dei pilastri della squadra: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Tre nomi pesanti, trechiave che hanno avuto dissidi non indifferenti con l’ex tecnico azzurro. I tre scontri che hanno spaccato il gruppo Uno degli episodi più noti riguarda Victor Osimhen, che in più occasioni non ha gradito le decisioni di. Il bomber nigeriano, dopo una sostituzione, ha mostrato chiaramente il suo disappunto, mandando un messaggio forte e chiaro: il feeling con l’allenatore non c’era.