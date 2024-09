Medaglia d’oro ai mondiali Vietti trionfa in doppio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Non c’è solo Jannik Sinner ai vertici delle classifiche internazionali, il tennis italiano può vantare anche due campioni del mondo: sono il vigevanese Gabrielee il novarese Emanuele Bezzi, reduci dai Campionati del mondo per atleti con Sindrome di Down, che si sono disputati ad Annecy, in Francia, dove hanno conquistato lanel torneo diclasse II2 annientando la coppia australiana. L’altra sera i due tennisti Lele&Lele sono stati premiati al Tennis club di Pavia, dove hanno ricevuto una targa e una maglietta personalizzata. "È stata una serata molto piacevole – ha detto la presidente del Tennis club Nicoletta Cassani – che si è svolta alla presenza dei nostri soci, di Antonio Gianfreda, responsabile provinciale della Fit, Eugenio Ventura, il designatore provinciale degli arbitri, e i familiari dei due tennisti".