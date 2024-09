Lui e Turetta… Omicidio Maria Campai l’agghiacciante scoperta sul 17enne arrestato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) “Volevo scoprire che cosa si prova ad uccidere”. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta di Mantova’, lo avrebbe detto agli investigatori ilfermato con le accuse divolontario premeditato e occultamento di cadavere per l’di, 42 anni, avvenuto a Viadana, in provincia di Mantova, dopo averla conosciuta online. Secondo lo stesso quotidiano, i carabinieri hanno “trovato alcune ricerche fatte su internet con i dispositivi in uso al ragazzo in cui viene spiegato come neutralizzare una persona a mani nude”. Un primo incontro online, quindi, poi l’in un garage condominiale. Le indagini, dopo la denuncia da parte della sorella della donna, hanno permesso – tramite le telecamere – di concentrare l’attenzione sul minorenne che la sera di giovedì 19 ottobre, si sarebbe incontrato con la donna all’interno di un garage condominiale.