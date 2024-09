L’infermiere di famiglia al Centro anziani con lezioni di prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Rivoluzione nella cura degli over a Pioltello. Ai Centriarrivadi, così Asst Melegnano-Martesana, Comune e Auser accorciano le distanze.di formazione sue salute, si comincia il 2 ottobre. Un mini corso per aiutare tutti a stare meglio grazie ai consigli che riceveranno durante gli incontri, tassello del progetto Anni d’argento. L’iniziativa torna dopo un debutto che aveva registrato alto gradimento. "Un’attenzione a 360 gradi verso il mondo della terza età - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali -. È un percorso che prosegue in continuità con quanto fatto l’anno scorso con la Casa di comunità e la supervisione dell’Azienda, in collaborazione con le nostre strutture e con Auser. Gli appuntamenti sono momenti di informazione,, stimolo a fare comunità.