La Lega allarga la flat tax per i dipendenti part time che lavorano anche a partita Iva per la stessa azienda Il caso di Intesa Sanpaolo

(Di sabato 28 settembre 2024) Per due giornicon contratto a tempo indeterminato, per il resto della settimana collaboratori aita Iva della, con la possibilità di godere dellatax al 15%. La bizzarra creatura professionale a due teste, già presente in alcuni gruppi bancari, promette di diffondersi dopo la liberalizzazione inserita nel ddl Lavoro durante il passaggio parlamentare. Un emendamento di Andrea Giaccone, Virginio Caparvi e Dario Giagoni () approvato in commissione elimina infatti i paletti che escludevano dal regime forfettario chi – da libero professionista – collabora “prevalentemente” con un committente con cui ha o ha avuto altri rapporti di lavoro.