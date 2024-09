Jannik Sinner Wada presenta ricorso al Tas contro assoluzione su caso Clostebol

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) La Wada, agenzia mondiale antidoping, ha presentatoal Tas, il tribunale arbitrale dello sport, in merito all’diSinner da parte dell’Itia, l’International Tennis Integrity Agency. Il tennista azzurro era stato giudicato “senza colpa o negligenza” per la positività al, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Secondo la Wada, si legge in un comunicato, “la constatazione di ‘assenza di colpa o negligenza’ non è corretta ai sensi delle norme applicabili” e pertanto “chiede un periodo di squalifica compreso tra uno e due anni – conclude l’agenzia antidoping mondiale – La Wada non chiede la squalifica di alcun risultato, salvo quella già imposta dal tribunale in primo grado. Dal momento che la questione è ora pendente davanti al Tas, la Wada non farà ulteriori dichiarazioni in questo momento”.