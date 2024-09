Ip Gruppo api lancia la nuova Hydrogen Valley

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) IPapi ha annunciato l’inizio dei lavori per realizzare ladel Nord-Ovest presso la raffineria Sarpom di Trecate. Il progetto prevede un investimento totale di 30 milioni di euro e sarà sostenuto da due bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, ilsi è aggiudicato 16,8 milioni, nell’ambito del bando Pnrr “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Piemonte per realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde all’interno di un’area dismessa della raffineria Sarpom di Trecate (NO).