GF Lorenzo invita Giglio di provarci con Jessica VIDEO | Lei è forte qua puoi fare un bel percorso Non te ne deve…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 28 settembre 2024) In queste ultime ore una bufera social si è abbattutta nei riguardi diSpolverato, un dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello: si sa che nella casa ci sono varie tattiche e strategie per convenienza, ma molti utenti hanato in maniera molto dura il fatto che il ragazzo milanese abbia suggerito a L'articolo GF,dicon): “Lei èqua,un bel. Non te ne deve” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Shaila sbotta contro): “Ma la vuoi finire dista roba? Ma non siamo fidanzati, la gelosia non” GF,tronca con Shaila: “Il nostro feeling si è rotto.