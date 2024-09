Due casi sospetti di Dengue | via ai trattamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono due idia Modena. Oltre a quello in zona Vignolese, infatti, ne è emerso anche un altro in zona Tre Olmi e anche qui, ieri notte, si è svolto il primo degli interventi di disinfestazione previsti dal protocollo. L’area dell’intervento è tra strada Tre Olmi (dal civico 129 al 141) e in stradello Cenna, dal civico 11 al 31. Per l’area della Vignolese, invece, idi disinfestazione interessano alcuni tratti stradali: via Casale 1; via Ludovico Lotario Zamenhof, tra il civico 36 e il civico 124; via Luigi Alberto Gandini, tra il civico 55 e il civico 104; via Santhià, tra il civico 39 e il civico 103; via Stresa, tra i civici 40 e 84.