Da oggi i musei tornano aperti regolarmente

(Di sabato 28 settembre 2024) Dadi Brisighellaa esserealle 18 al Museo Ugonia inaugura la mostra ’I miei viaggi profumano di fiori’, dell’artista marradese Stefano Mercatali, a cura di Franco Bertoni. La cittadinanza è invitata. È la terza esposizione personale che si pone come omaggio all’importante opera brisighellese del Guercino ’San Francesco d’Assisi e San Ludovico di Francia’ (1618), in esposizione al Museo Ugonia da Dicembre 2023. Fino a domenica 27 ottobre è in vigore l’orario estivo. Rocca Manfrediana: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Museo Ugonia: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Torre dell’Orologio: festivi e prefestivi dalle 10 alle 19. Dal mese di novembre fino al 31 marzo, Rocca Manfrediana, festivi e prefestivi ore 10-12.30, 14.30-16.30. Museo Ugonia: festivi e prefestivi ore 10-12.30, 15-17.