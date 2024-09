Brescia ricorda Nadia Toffa con una serata di solidarietà al teatro Sant’Afra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 –ricorderà, la famosa inviata del programma televisivo “Le Iene”, morta a 40 anni per un cancro contro il quale ha combattuto senza mai perdere il sorriso, con unain programma alSant'Afra il prossimo 23 novembre. L’evento dal titolo “Promuovi La Tua Musica”, a sostegno della musica emergente, avrà come ospiti i genitori die il ricavato dellasarà totalmente devoluto alla "FondazioneOnlus”, nata nel 2019 per volontà della famiglia della conduttrice per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la cura del cancro. La mamma "Grazie a iniziative come questa - racconta Margherita Rebuffoni, la mamma di, scomparsa nel 2019 - abbiamo donato all'ospedale un neuronavigatore con ecografo da 83mila euro.