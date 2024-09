Bertinoro l’odissea di via Rio Rose | Il Comune è pronto a intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Da maggio dello scorso anno via Rio, la strada principale che porta al cimitero di, è transennata con divieto di accesso. "A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli –, è stata disposta la chiusura di un tratto della strada. Il cimitero invece è sempre rimasto aperto, raggiungibile da un’altra strada", spiegando poi che, sin dalle prime ricognizioni, è emerso che il crinale adiacente alla via principale ha subìto danni significativi, rendendo necessaria la rimozione del materiale franato e, in seguito, un intervento di consolidamento per consentire il transito in sicurezza.