Basket serie C Santarcangelo riparte | obiettivo playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) C’è tanta carica nel mondo Angels e lo testimoniano i protagonisti diretti della stagione, presenti al vernissage di ieri alla Fratelli Stargiotti. La prima squadra diC comincia a giocare sabato 5 ottobre, Under 19 e Under 17 d’Eccellenza addirittura prima. Manca pochissimo. "E noi non vediamo l’ora – dice il ds Stargiotti –. Partiamo in questaC con due chiocce che conosciamo bene come Rivali e Bedetti. Tra l’altro vedo Eugenio ogni anno più giovane, bene. Abbiamo aggiunto Goi e Giovannelli, contiamo sul nostro valoroso gruppo di giovani e poi c’è il nostro ‘straniero’, Saltykov, che dovrà darci una prova di maturità dopo che l’anno scorso è stato parecchio fermo per infortunio". Confermato Dulca come main sponsor, così come sono stati annunciati i dettagli della campagna abbonamenti. La tessera costerà 40 euro e avrà valore per 12 delle 13 partite casalinghe.