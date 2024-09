Alluci unico neo La squadra è fatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Vigilia del secondo derby stagionale: l’Ancona sarà stamattina al Del Conero, allenamento di rifinitura per definire i dettagli tattici del match in programma domani al Bianchelli, ma anche per decidere come sarà composto l’undici di partenza. Al momento i dubbi riguardano un paio di slot. C’è quello del braccetto di sinistra della difesa, in cui ha esordito contro il Chieti Magnanini, mancino che è stato acquistato proprio per giocare in quella posizione, ultimo arrivato in casa Ancona, uomo di fiducia di Gadda che l’aveva con sé lo scorso anno a Ravenna. L’alternativa è quella di ridare fiducia a Bellucci, tra l’altro senigalliese, che ha giocato le prime due partite in quella posizione prima di fermarsi per una distorsione alla caviglia da cui ha recuperato ormai da quasi una settimana.