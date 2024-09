Adamant si parte A Gorizia stasera vuol partire forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Conto alla rovescia scaduto, da oggi l’comincia a fare sul serio. Il campionato dei biancazzurriquesta sera (ore 19) da, dove Drigo e compagni ricominceranno a progettare l’assalto alla B Nazionale: un esordio non facile, sul campo di una neopromossa sospinta da tanti tifosi, seppure costretta a giocare in una piccola palestra da 300 posti. Per Ferrara è il momento di confermare anche negli impegni ufficiali quanto di positivo fatto vedere nella preseason: l’dovrà essere brava ad approcciare nel modo giusto, scrollandosi in fretta la tensione dell’esordio, consapevole di avere molto più da perdere rispetto a, che giocherà col freno a mano abbassato ben conscia dida sfavorita.