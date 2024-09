Acli De Luca tra pace nel mondo e guerra all’autonomia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDal palco del 37º congresso provincialedi Salerno alla presenza dei 44 delegati della provincia, il presidente della regione Campania Vincenzo Deha colto ancora una volta l’occasione per lanciare un appello alla. Parole sentite ed anche dure quelle del governatore che ha ricordato come proprio un anno fa fu lui il promotore della manifestazione che in piazza plebiscito chiese di fermare ogni forma di. E non ci poteva essere augurio più grande per l’80º compleanno dell’associazione che ha scelto come tema “Il coraggio della” e ha ospitato il presidente della regione al polo nautico di Salerno, dove naturalmente nel corso del suo intervento c’è stato spazio anche per ribadire la battaglia contro l’autonomia differenziata.