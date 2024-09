A2 femminile Cbf Balducci domani in Romagna l’ultimo test

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto pronto in casa CbfMacerata per ildialle 16 a San Giovanni in Marignano, ultimo prima del via al campionato di A2 di volley. Si va inper affrontare dopo una settimana il San Giovanni e sarà una nuova occasione per confrontarsi con un avversario di valore come la Omag-Mt e valutare gli ulteriori passi avanti compiuto da Fiesoli e compagne, quando manca una settimana al via ufficiale alla Serie A2 Tigotà con la trasferta di Casalmaggiore. "Ci aspetta – dice Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf– un altro allenamento congiunto importante. San Giovanni in Marignano è una formazione costruita per fare molto bene in campionato e affrontarla di nuovo ci permetterà di capire al meglio a che punto siamo arrivate.