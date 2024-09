Zona della stazione al setaccio | quattro indagati e Daspo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il blitz è scattato all’alba. In campo tutte le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza e Polizia locale con un dispiegamento non indifferente di uomini e mezzi per un maxi controllo nelladelle Autolinee, dopo le segnalazioni di aggressioni e spaccio nell’area compresa tra le fermate dei bus e nelle vie limitrofe a piazzale degli Alpini. Zonecittà da cui arrivano sempre più di frequente segnalazioni di episodi di microcriminalità anche a danni di minore. E le testimonianze non mancano. L’operazione è arrivata a ridosso del grido di aiuto lanciato qualche giorno fa con una lettera dagli studenti dei licei Mascheroni, Lussana, Sarpi e Secco Suardo. Si sono uniti contro il degrado attorno alla. "Non ci sentiamo sicuri, si intervenga", era stato il loro messaggio. Che è arrivato a destinazione e puntuale è stata la risposta.