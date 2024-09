WWE | Dopo la vittoria del titolo intercontinentale il merchandise di Jey Uso vola nelle vendite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ultima puntata di Raw si è conclusa con un enorme colpo di scena: la carriera di Jey Uso ha finalmente raggiunto l’apice,aver sconfitto Bron Breakker per l’Intercontinental Championship e conquistando così il suo primoin singolo in WWE. Ma il momento di gloria per il nuovo campione è appena iniziato. YEET! Ladelda parte di Main Event Jey Uso ha sorpreso tutti, facendo risuonare il suo nome a tal punto da coinvolgere anche Jeff Hardy, dato che il neo campione è stato paragonato proprio a lui. Ma non c’è solo il successo social, perché il Wrestling Observer Newsletter ha riportato che il merchandising di Jey ha registrato grandissimi numeri da quando ha vinto ila Raw.