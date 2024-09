Vivere in campagna accorcia la vita di almeno due anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Si pensa che chi vive insperimenti uno stile dipiù sano e, dunque, abbia un'aspettativa maggiore rispetto a coloro che abitano le caotiche e inquinate aree cittadine, ma non è così: gli uomini che vivono in zone rurali sono portati ad avere unapiù breve e meno sana rispetto a coloro che abitano in aree urbane. Lo rivela uno studio dello Schaeffer Center for Health Policy & Economics dell'Università della California del Sud, riportato su The Journal of Rural Health. I tassi più elevati di fumo, obesità e condizioni cardiovascolari tra gli uomini delle zone rurali contribuiscono ad alimentare il divario tra le aree rurali e quelle urbane in termini di malattie, con il divario che è aumentato nel corso del tempo.