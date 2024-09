Ultime Notizie Roma del 27-09-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Israele respinge il piano di Pace per il medioriente proposto da Stati Uniti e Francia Netanyahu repliche andiamo avanti con i combattimenti sul primo ministro il pressing dei partiti di destra oggi l’intervento alla New York intanto Abu mazen accusa Israele stop al genocidio l’amministrazione americana divisa sull’offensiva c’è chi incontri bombardamenti di Israele chi li vede come leva per la deeskalation Libano l’esercito italiano intercetto mi si è lanciato dallo Yemen sul Centro di Israele nuovi raid a Beirut ucciso il capo dei droni del programma Made Sure secondo il Ministero della Salute libanese gli attacchi delle24 ore sono stati uccisi 81 persone e 103 sono rimaste ferite da lunedì quasi 100 mila gli sfollati un attacco di droni ...