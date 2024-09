Settimana per l’allattamento Flash mob e incontri per genitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna lamondiale permaterno e sono molte le iniziative organizzate già da domani dall’Ausl Romagna per promuovere e sostenereal seno, la crescita e laalità. A partire dalla 12esima edizione delmob ‘Allattiamo insieme, indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu’ che vedrà riunirsi tante mamme, papà e i loro bimbi ma anche professionisti delle pediatrie di comunità, consultori e dei punti nascita. A Ravenna è in programma il 4 ottobre dopo la passeggiata ‘Famiglie in cammino’ alle 16 al parco Bosco Baronio. Sempre a Ravenna il 2 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie di via Gradisca 19 c’è l’incontro ‘Quattro chiacchiere con l’Ostetrica’, confronto su periodo del post nascita, cambiamenti della coppia e nuova dimensione familiare; il 3 ottobre alle 17 alla biblioteca Casa Vignuzzi in via S.