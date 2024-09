Rez Ball recensione | il basket i nativi americani e del perché ci piacciono i film sportivi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sydney Freeland dirige un ottimodrama all'ombra delle montagne Chuska, dove riecheggiano gli spiriti degli antenati Navajo. Produce LeBron James. In streaming su Netflix. C'è un momento in Rezdi Sydney Freeland in cui capiamo di essere davanti a un ottimo. L'allenatrice, nello spogliatoio, comunica alla squadra che il giocatore simbolo, nonché capitano, si è appena tolto la vita. La camera della regista si allarga, tenendo la coach (personaggio eccezionale, di cui vi parleremo più avanti) al centro della scena: si accovaccia lentamente, tenendo lo sguardo all'altezza degli atleti, sconvolti. Una misura del dolore colmata alla perfezione, in un momento di grande cinema. Cinema, nonostante Rez, dopo il passaggio al TorontoFestival, arrivi in streaming su Netflix. Non un'opera original,