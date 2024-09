Pug asse tra il sindaco e Negrini | Se Mezzetti fa cambiare idea a Fd’I siamo i primi a essere contenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Partito democratico in fermento in questi giorni dopo la bocciatura dei 19 progetti del ‘bando Muzzarelli’. Combattuto tra la necessità di sostenere una giunta che sull’urbanistica annuncia un cambio di passo sostanziale e "la preoccupazione delle ricadute di queste scelte per la città". Diego Lenzini, capogruppo del Partito democratico, l’ha sorpresa il voto di una parte del centrodestra l’altra sera? Si intravede un. "a volere decisioni il più largamente condivise in Consiglio. Lo dimostrano le tante occasioni dove abbiamo cercato e a volte trovato la mediazione con tutto il centrodestra nella scorsa legislatura. Resta il fatto cheda una parte continua a dirsi contraria al Pug e al tempo stesso vota delibere per la sua attuazione. Seriuscirà a far lorosul Pug, saremo solo".