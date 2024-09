Promozione Già si parla di scontri diretti e di ultima spiaggia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Villa San Martino – Tavulla Valfoglia e Biagio Chiaravalle – Jesina su tutte. Gara decisiva per il S. Orso ma anche la Vigor Castelfidardo deve batteretre colpi. Il programma e gli arbitri VALLESINA, 27 settembre 2024 – Quarta di campionato e già il risultato diventa importante, quasi fondamentale. L’avvio di stagione di alcuni club che non hanno ottenuto risultati secondo le aspettive, i programmi ed i pronostici della vigilia, obbliga qualche formazione a pensare più al concreto che al resto. Luca Fraternali (Fermignanese) Come ad esempio i fanalini di cosa S. Orso e Vigor Castelfidardo ancora a quota zero o come la Biagio Chiaravalle che fino ad oggi non è riuscita a sfruttare e concretizzare in gol la mole di gioco che sviluppa.