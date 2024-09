Non siamo prof di serie B Anche a noi i libri di testo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Insegnanti di sostegno considerati diB dalla maggior parte delle case editrici che s’interfacciano con le scuole", sentenzia la docente di un istituto comprensivo della nostra provincia. Che non ci sta e ’denuncia’ pubblicamente quello che succede ai (sovente) bistrattati docenti di sostegno, categoria a cui appartiene mentre fino allo scorso anno insegnava lettere in una scuola media. Ecco cosa avviene dietro le quinte, prima che gli studenti vadano in classe. "’Potrei avere un libro di’, ho chiesto ad uno dei rappresentanti. Mi è stata proposta una copia digitale, al massimo della concessione. Niente cartaceo. Noi chedel sostegno non ne abbiamo diritto", ribadisce, battagliera, laessoressa. A differenza dei colleghi titolari della materia. Per intendersi, quelli che insegnano matematica oppure italiano o magari inglese.