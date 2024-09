Napoli Conte | Siamo in fase di ricostruzione | buona la base benissimo i nuovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Missione compiuta, con lode e bacio accademico: ilavanza agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà la Lazio, e lo fa rifilando un pokerissimo al Palermo grazie alle reti di Ngonge, autore di una doppietta, Juan Jesus, Neres e McTominay. Per la gioia di Antonio, che si gode l'ottima prova dei suoi. Le dichiarazioni diIntervenuto ai microfoni del dopopartita, il tecnico azzurro esprime la propria approvazione verso l'approccio dei suoi in una gara-trappola contro una squadra di categoria inferiore. "Mi è piaciuto come i ragazzi hanno affrontato la sfida: mi sono piaciute la voglia, la determinazione e anche la cattiveria. Avevamo l'obiettivo di passare il turno e lo abbiamo raggiunto come ci eravamo promessi prima del match".