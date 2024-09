Movida a Brescia la maxi causa dei residenti e il rischio di danno erariale

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) To beer or not to beer. Ogni stramaledetto fine settimana un esercito di persone flirta con le bionde (chiare e scure) dentro e fuori dai bar, magari si fa una striscia sui davanzali dei palazzi, usa i marciapiedi come latrine e fa tanto, tantissimo, casino. Alcuni inquilini del Carmine, il mitologico quartiere dellana – quattro vicoli strapieni di locali -, hanno iniziato a trascorrere il weekend su una roulotte o nelle camere degli hotel per riuscire a dormire: il livello di cafonaggine, urla e sporcizia è ormai intollerabile. Ma, oltre al disagio, in questa vicenda ci sono dei risvolti giudiziari potenzialmente storici. Transenne accatastate nel quartiere dellana.