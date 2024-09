MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Indonesia 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024), sabato 28 settembre, il circuito di Mandalika sarà teatro dellee delladel Gran Premio d’, quindicesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale. Prosegue la sfida a quattro per il titolo iridato in top class tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Marc Marquez, racchiusi in 60 punti nella generale al termine del lungo tour estivo europeo. I quattro big del campionato hanno superato indenni il venerdìno, centrando la qualificazione diretta per il Q2 e garantendosi dunque un posto tra i primi 12 sulla griglia di partenza. Sabato si comincerà però a fare davvero sul serio con le prove ufficiali e con la gara, che assegnerà i primi punti del weekend per la classifica del Mondiale.