Ma quale TeleMeloni Cerno | chi usa davvero la Rai è la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Altro che, chi fa un uso politico della Rai è solo la. Una vera e propria vergogna, sottolinea il direttore de Il Tempo Tommaso, che mette in fila le mosse sulla tv pubblica dell'opposizione e dei paladini mediatici della. Insomma, prima fanno finta che sia arrivato il fascismo e che nessuno possa più parlare in Rai, dando agli italiani che hanno votato centrodestra la colpa del fatto che vanno nelle tv private a chiedere più soldi. Poi ci spiegano che la fuoriuscita dalla Rai sarebbe stata un disastro per gli ascolti mentre la tv pubblica va meglio di prima. Ora Elly Schlein utilizza la Rai per bloccare il sistema di nomine che ha voluto il Pd quando il premier era Matteo Renzi e si prende una caterva di fischi, anche dalla, per aver minato sul nascere l'accozzaglia del campo largo. Ecco, chi usa la Rai, non è certo il governo.