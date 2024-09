LVMH scommette su Moncler | acquisita quota del 10% di Double R

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – Altra notizia “bomba” nel mondo del lusso e della moda nel segno delle continue acquisizioni e partecipazioni nelle nostre aziende da parte di grandi gruppi del fashion. Louis Vuitton annuncia che, tramite un veicolo societario di nuova costituzione, ha acquistato unadel 10% diR (il veicolo di investimento controllato da Ruffini Partecipazioni Holding) che detiene una partecipazione diretta inpari a circa il 15,8%. Un accordo importante e forse abbastanza inatteso per un marchio che “tira” e che performa benissimo come quello di Remo Ruffini. In base ai termini dell'operazione,R aumenterà la sua partecipazione infino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioniin un periodo di circa 18 mesi.