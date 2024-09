LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | Christen da solo Pellizzari all’inseguimento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02è in una situazione davvero scomoda. Il buon senso lo porterebbe ad attendere il gruppetto alle sue palle, ma nonostante il Belgio sia quasi al completo non guadagna, anzi continua a perdere su. 15.59 Nel gruppo inseguitore perde contatto Tibor Del Grosso (Olanda). E intanto aumenta il margine per, segnalato a 32”. 15.56però ora non guadagna, anzi continua a perdere: 20” di ritardo su. Siamo a 40 chilometri dal traguardo 15.54 L’azione del Belgio però non sembra propriamente convinta 15.53 Rilevamenti ufficiali, concon 14” sue 35” sul gruppo inseguitore. Ci sono ben cinque uomini del Belgio, che si sobbarcherà dunque l’inseguimento. 15.51 Ora però la pedalata disembra un po’ più pesante 15.50è a una decina da