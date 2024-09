Le pagelle Garetto muscoli e pensiero Langella spreca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Colombi 6. Una sola parata. Ma bella e importante, tanto per tenere lontanissimo il Perugia. Quando Cisco è velenoso. Poi Cisco però passa e lui può poco. Cinquegrano 6. Non va mai troppo sott’acqua, nonostante davanti abbia un pezzo da novanta come Lisi. Ma a fregarlo è il nervosismo e un cartellino rimediato nel primo tempo che consiglia a Buscè di tenerlo giù nell’intervallo. (1’ st Bellodi 6. Si mette sull’attenti senza un grandissimo impatto). Gorelli 6. Per vie centrali il Perugia non ha peso e si può andare piuttosto sul sicuro. Nella ripresa infila più di qualche errore elementare. Lepri 6,5. Bene al centro della difesa, concentrato qualche metro più sull’esterno. Non si inventa niente e la ricetta funziona. Semeraro 6. C’è da dirlo. Dalla sua parte viaggia l’uomo più in palla degli umbri. Cisco quando parte va veloce e lui spesso resta un passo indietro. Megelaitis 6,5.