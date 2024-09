La Talpa svelata la data di partenza | ecco quando inizia il reality show

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tra non molto tornerà sugli schermi – dopo 16 anni – La, che vedrà il debutto sulle reti Mediaset di Diletta Leotta nel ruolo di conduttrice del. In attesa del debutto della nuova edizione del gameè stato già annunciato quello che dovrebbe essere il cast completo. Tra i concorrenti, molti volti noti dello spettacolo, nonché ex concorrenti del Grande Fratello ed ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Al momento, sappiamo che parteciperanno a LaJo Squillo, Marina La Rosa, Gilles Rocca e Alessandro Egger. E ancora, Ludovica Frasca, Elisa di Francisca, Lucilla Agosti, Marco Berry, Orian Ichaki e Veronica Peparini con Andreas Muller. Nonché Giulia Provvedi e Cecilia Capriotti. L’ex attaccante Nicola Ventola, invece, ha fatto dietrofront per motivi lavorativi. Si vocifera, inoltre, che Clizia Incorvaia potrebbe prendere parte al