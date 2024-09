Koinè festeggia i suoi 30 anni a Montecchio Vesponi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 –anche in Valdichiana il suo trentesimo compleanno. L’appuntamento è per le ore 16 di sabato 28 settembre nei locali della polisportiva dia Castiglion Fiorentino. Interverranno i sindaci di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli; di Cortona, Luciano Meoni; di Foiano, Jacopo Franci; di Lucignano, Roberta Casini e di Marciano della Chiana, Maria De Palma. Il compito di sintetizzare i 30disarà della presidente Elena Gatteschi. Sono in programma le esbizioni delle associazioni storiche e culturali del territorio nonché della folkband “I principi di Galles”. In conclusione l’apericena. “Tra il 1994 e il 2024 – ricorda Gatteschi - tutto o quasi è cambiato. Pensiamo alla politica, alla vita sociale e ai servizi alla persona, alla tecnologia.