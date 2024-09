Irene Pivetti Condannata | La Sentenza Dei Giudici!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024)è stata definitivamentea 4 anni di carcere. Ecco che cosa è accaduto!, ex presidente della Camera dei Deputati e conduttrice televisiva, è stataa quattro anni di carcere dal Tribunale di Milano. Laè stata emessa in seguito a un processo che l’ha vista accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. Nonostante l’accusa avesse richiesto pene severe,ha ricevuto attenuanti generiche, anche se il pm Giovanni Tarzia si è opposto, sostenendo che una figura come la sua, con esperienza nelle istituzioni e beneficiaria di un vitalizio statale, avrebbe dovuto dimostrare maggiore responsabilità verso gli obblighi fiscali. Il processo ha coinvolto indagini internazionali che si sono estese a dieci Paesi.