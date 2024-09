Ferrari Purosangue il sogno californiano alla Monterey Car Week – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un mattino, con l’oceano che lambisce dolcemente la costa e il sole che inizia a dipingere d’oro le colline della Carmel Valley. Qui, nella culla dellaCar, dove ogni anno le auto più esclusive del pianeta si radunano per una celebrazione del lusso e della tradizione, c’è una storia italiana da raccontare al volante di un capolavoro come la. Una vettura che non è semplicemente il primo suv di Maranello, ma l’interpretazione del concetto di lusso sportivo. In un mare di supercar, tutte con il DNA, c’era una sola, ed è stato un privilegio guidarla sulle strade della California, col suo fascino magnetico, il suo comfort e le prestazioni che solo una Rossa sa regalare.