Feltri shock sui ciclisti il fratello di Michele Scarponi | Pronti a denunciarlo

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Imi piacciono solo quando vengono investiti”. Le parole del direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio, nel corso di un convegno, hanno scatenato l’indignazione di numerose persone. Non solo per i numeri spaventosi del nostro paese (nel 2023 sono morti 212, di cui 39 in Lombardia), ma anche per una triste coincidenza: mentrepronunciava quelle parole, a Jesi veniva ricordato, il campione di ciclismo morto investito nel 2017, nel giorno in cui avrebbe compiuto 45 anni. “Quelle parole ci hanno rovinato la giornata”, ha dichiarato a Fanpage Marcodie segretario della Fondazione che porta il nome dell’Aquila di Filottrano.