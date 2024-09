Elisabetta Gregoraci l’intervista a Flavio Briatore | Televisione prima di conoscermi? Vabbè

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024)sono tornati insieme. Almeno, in tv.andata in onda durante lapuntata del suo nuovo programma, Questione di Stile, su Rai2, era attesissima dal pubblico e non ha deluso le aspettative. Da un lato per la curiosità di rivederli insieme e dall’altro per le rivelazioni personali, l’ironia e le frecciate che di certo non sono mancate. Casa Briatoraci, un segmento che vede i due ex coniugi discutere apertamente e con tono scherzoso delle loro vite e del loro passato insieme, è stato uno dei momenti più importanti della puntata di debutto dello show.