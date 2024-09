Dardust fuori il nuovo album Urban Impressionism poi tour europeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (askanews) – Esce l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks ilprogetto discografico di, “”, un lavoro al pianoforte in cui l’artista esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti per aumentarne la vividezza, già anticipato dai brani Mon coeur, Béton Brut, Impression, Skyline, Italian Rêverie, Danse (en plein air), Nocturne of You. Dopo l’asse geografico Berlino, Reykjavík e Londra, che ha attraversato i primi tre dischi (7, Birth, S.A.D Storm and Drugs) e approdando poi a Duality (2022), l’ispirato al Giappone con cui ha delineato i suoi due emisferi sonori, in bilico tra ragione e sentimento, tra musica strumentale da camera ed elettronica da club,, il suo quintoin studio, rappresenta una vera e propria sintesi capace di ricomporre le sue dicotomie.