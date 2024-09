Buon compleanno a Jovanotti! Il celebre artista italiano compie 58 anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il cantante, che ha saputo reinventarsi negli, celebra oggi 58di vita e oltre tre decenni di successi musicali, lasciando un segno indelebile nella cultura pop italiana. Oggi, 27 settembre 2024, celebriamo ildi uno dei più iconici artisti italiani: Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come. Nato nel 1966,spegne oggi 58 candeline, confermandosi una figura centrale nel panorama musicalee internazionale. Gli inizi e l’ascesa al successoinizia la sua carriera a metà degli‘80 come DJ nelle discoteche, ma il suo vero trampolino di lancio avviene nel 1988 con l’album “for President”, che lo posiziona come una delle voci più fresche e innovative della scena musicale italiana.