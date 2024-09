Beer Park Fest allo Zoomarine con sfondo solidale il 28 settembre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA – Bionda o rossa? C’è chi la sceglie chiara o scura e chi basa la propria preferenza in base al grado alcolico, al gusto, alla corposità. E saranno tante le varietà che gli appassionati della birra potranno gustare in occasione del, ilival della bevanda al malto che si terrà per la prima volta sabato 282024 acon lo scopo di celebrare l’Oktober. Per l’occasione l’ingresso e il parcheggio saranno gratuiti dalle ore 17:00 e l’apertura sarà prolungata fino alle 21:00. Tante idee ed una divertentissima gara di simpatia e bravura “Vinci il tuo peso in birra!”, nel quale tutti potranno cimentarsi insieme a tanti altri giochi in perfetto stile Bavarese grazie alla birra Kozel.