Barca a vela si ribalta al largo Tre uomini salvati uno è ferito

(Di venerdì 27 settembre 2024) LIDO DEGLI SCACCHI Sono stati portati in salvo dalla Guardia Costiera, tredi Ferrara, finiti in mare a seguito del capovolgimento della loro. Una disavventura a lieto fine, quella che si è verificata ieri pomeriggio aldi Lido degli Scacchi, a circa tre chilometri dalla costa. I trestavano navigando a bordo dell’ imzione, quando si è scuffiata (capovolta) in mare, ieri molto mosso. Glisono inevitabilmente finiti in acqua e, nonostante i tentativi compiuti, non sono riusciti a raddrizzare il natante. Fortunatamente, sono riusciti a dare l’allarme: tramite il loro telefono cellulare, hanno chiamato il ‘112’ che, prontamente, ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera che ha attivato i soccorsi.