Atp Pechino 2024 | Musetti parte con un successo battuto in tre set Bergs

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Buona la prima per Lorenzo, che non ha accusato le fatiche dopo la finale raggiunta a Chengdu ed ha debuttato con una vittoria nell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Il tennista azzurro ha superato in tre set Zizou, tennista belga proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. Ha avuto bisogno di 2h13?per sconfiggere per la prima volta in carrierae volare al secondo turno, dove non ritroverà però Shang (che pochi giorni fa lo ha sconfitto nell’atto conclusivo a Chengdu). Il suo prossimo avversario sarà infatti Bu Yunchaokete, tennista cinese in tabellone grazie a una wild card. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO Atpcon unin tre setSportFace.